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Чистый убыток ДВМП по РСБУ за 9 месяцев составил 2,1 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в январе-сентября 2024 года составил 2,146 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 9,071 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 23,2%, до 4,969 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях за 9 месяцев 2024 года сократились до 1,025 млрд рублей, за аналогичный период 2023 года они составляли 11,148 млрд рублей. Прочие доходы сократились в 2 раза, до 694,6 млн рублей.

Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года увеличились с 31,1 млрд рублей до 36,2 млрд рублей. Краткосрочные обязательства сократились с 6,9 млрд рублей до 6,1 млрд рублей.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".

FESCO ДВМП Росатом
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