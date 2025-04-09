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Чистый убыток ДВМП по РСБУ в 2024 г. составил 345 млн руб. против прибыли годом ранее

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в 2024 году составил 349,9 млн рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 5,95 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 4,3%, до 8,36 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях в 2024 году снизились в 3,4 раза, до 3,27 млрд рублей. Прочие доходы сократились с 82,99 млрд рублей до 963 млн рублей

Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года уменьшились с 31,1 млрд рублей до 1,8 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли с 6,9 млрд рублей до 41,16 млрд рублей.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO ДВМП Дальневосточное морское пароходство
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