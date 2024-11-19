Первый зампред МТС-банка: для нас вода поостыла, а для некоторых стала совсем холодной

Эдуард Иссопов рассказал об адаптации модели к ситуации в кредитовании и о маржинальности бизнеса

Первый зампред МТС-банка: для нас вода поостыла, а для некоторых стала совсем холодной Фото: Пресс-служба

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - МТС-банк, вышедший на биржу весной 2024 года, планирует адаптировать стратегию развития в условиях неизбежного сжатия рынка розничного кредитования, на который давят высокая ключевая ставка и макропруденциальные меры ЦБ. Обновленная бизнес-модель банка до 2027 года будет фокусироваться на транзакционных сервисах, увеличении доли некредитных доходов, ускоренном развитии ежедневного банкинга и расширении сервиса рассрочки BNPL. О перспективах розничного кредитования, маржинальности бизнеса и потребности в капитале рассказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления МТС-банка Эдуард Иссопов.

- Бизнес-модель банка сосредоточена на розничном кредитовании, рост которого будет замедляться в условиях высокой ключевой ставки и жесткого регулирования. Банк прогнозировал рост портфеля розничных кредитов по итогам 2024 года на уровне выше 20%. Сохраняете ли этот прогноз?

- Начало этого года для нас было сильным, в первом полугодии мы создали хороший задел, показав рост выше рынка, и с учетом этих результатов даже на фоне более сложной рыночной ситуации выйдем на те прогнозы по росту, которые давали инвесторам в ходе IPO.

- 20% роста кредитного портфеля?

- Да. На конец третьего квартала кредитный портфель физических лиц вырос на 18,3% с начала года до 401 млрд рублей, нецелевые потребительные кредиты показали рост почти на 23%. И операционные доходы до создания резервов у нас выросли относительно прошлого года на 20,5%, до 56 млрд рублей. Почему мы достаточно уверенно себя здесь чувствуем? Ответ во многом один - потому что мы работаем хорошо с большими данными и с клиентами. Знания о клиенте - это во многом квинтэссенция успеха.

- И какие ожидания по динамике розничного портфеля на 2025 год и дальше?

- Мы видим, что нужна адаптация бизнес-модели. Мы проходили похожие периоды и в 2008 году, 2012 году, и 2014 году, в "ковидном" 2020 году, тогда остановка в кредитовании была достаточно серьезная, правда, потом следовало быстрое восстановление рынка. Это тот опыт, который помогает нам и сейчас.

Над чем сейчас все работают? Понятно, что на активной стороне баланса, то есть в кредитовании, уже сложнее маржу зарабатывать, поэтому все смотрят на пассивную сторону, на комиссионные продукты, на транзакции для корпоративных либо частных клиентов, на инвестиционные продукты. То есть происходит смещение из кредитной риск-истории в риск-free историю, в транзакционные услуги, инвестиционно-накопительные и комиссионные продукты. Сейчас разные аналогии приводят, кто-то говорит, что кредитование ждет засуха, кто-то говорит, что поезд на полном ходу врезается.

У нас уже происходит адаптация бизнес-модели и она даёт свои плоды. В отличие от многих банков, мы сохранили рост чистой прибыли по итогам трех кварталов 2024 года - у МТС-банка она составила порядка 12 млрд рублей на конец сентября 2024 года. Мы сделали фокус на дэйли банкинг, на транзакционную активность, в том числе и для юридических лиц. Это органичная история, к которой мы шли достаточно давно. Это тот набор функционала и предложений, который позволит клиенту закрыть спектр его ежедневных потребностей. Ещё одно направление развития - монетизации клиентской базы и усиление кросс-продаж для всего спектра продуктового предложения для наших клиентов. В рамках обновлённой среднесрочной стратегии мы видим потенциал роста чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году при рентабельности капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30%.

- ЦБ, вводя макропруденциальные меры, не раз говорил о необходимости сдерживать рост рисков в розничном кредитовании. Видите ли вы ухудшение качества выданных ссуд?

- Нет, такого не наблюдаем, потому что мы были достаточно консервативны в своем подходе к кредитованию и не применяли многих подходов, которые использовали другие банки. И я не жалею, что мы тогда чего-то для роста портфеля не делали, потому что сейчас для нас "вода поостыла" с 40 до 30 градусов, а для некоторых стала совсем холодной. На фоне продолжающегося роста кредитного бизнеса стоимость риска по итогам девяти месяцев 2024 года составила 7,2%, снизившись по сравнению с 7,5% за девять месяцев 2023 года благодаря развитой системе скоринга.

- Снижение чистой процентной маржи в условиях жесткой ДКП банк компенсирует увеличением комиссионных доходов. Какое соотношение процентных и комиссионных доходов в общем объеме операционных доходов вы для себя таргетируете в ближайшие два года?

- Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы у нас прибавили 30% год к году за девять месяцев благодаря в том числе развитию транзакционного бизнеса. Доля комиссий в операционных доходах будет высокой, это часть нашей бизнес-модели, но мы точного ориентира публично пока не называем.

- МТС-банк является одним из лидеров по объему выдачи на рынке POS-кредитования. Как повлияет закручивание гаек в регулировании на динамику портфеля POS-кредитов в следующем году?

- Каждый раз, когда происходит какая-то турбулентность и рынок качается, все говорят: слушайте, POS сейчас провалится, товаров не будет, да какой там POS. Это было и в пандемию, и после начала СВО. Цены растут, вот смотрите, осталось полгода. В итоге ничего такого не происходит, POS живучий и быстро восстанавливается, ритейлу нужно продавать, людям - важен удобный доступ к разным платёжным форматам. Для нас POS будет во многом в форме рассрочки (BNPL). Я бы назвал это переходом в Daily Lending. За счет интеграции с экосистемой оператора и собственного опыта работы с клиентами мы уже отскорили 80 млн человек и предодобрили более 40 млн из них лимиты в рамках BNPL. Дальше ты уходишь от необходимости заключать с каждым партнером свои договоры, ты просто на его витрины выкладываешь иконку оплаты "Растяни платеж". Сейчас это возможно онлайн и в нашем мобильном приложении, и мы работаем над тем, чтобы такая иконка была и на платежных терминалах в магазинах. Собственно, это и является нашим путем к BNPL. В итоге в одной кнопке у банка зашит и эквайринг, и кредитный лимит.

- В какой стадии запуск BNPL?

- Он переходит в промышленный запуск, то есть мы уже ставим его ряду наших дружественных партнеров, у которых есть серьезная торговая сеть. Мы верим в эту историю и планируем масштабировать её в 2025 году.

- И это несмотря на то, что сейчас в Госдуме находится законопроект, который опять-таки зарегулирует и эту сферу?

- Цель регулирования благая. Когда ты берешь кредит, то понимаешь, что берешь кредит, а когда ты покупаешь товар в рассрочку, то не всегда обращаешь внимание на условия банков. Центральный банк выступает за прозрачность для клиентов в этом сегменте, за которую он боролся в потребкредитовании, и хочет, чтобы у клиента адекватно отражалась кредитная история. С этим сложно поспорить, потому что рассрочка должна так же оперативно меняться, как и другие кредитные продукты. Кроме того, разумно, чтобы через эти продукты не кредитовались те высокорискованные сегменты, которым банки никогда не одобрят потребительский кредит. Поэтому фундаментально с тем, что ЦБ планирует отрегулировать, мы согласны.

- Вас устраивает прописанный в законе порог покупок в 15 тыс. рублей, свыше которого надо передавать данные в бюро кредитных историй?

- Он маленький. Мы поднимали лимиты по этим продуктам из-за инфляции и удорожания товаров. Товарный ассортимент, может быть, остался тем же, а ценовые характеристики этого ассортимента изменились в 1,5 раза.

- Какие у вас ожидания по чистой процентной марже на конец этого года, и в следующем году в принципе по банковскому сектору, что будет с маржинальностью бизнеса?

- Совершенно очевидно, рост ставки не проходит для банков бесследно, в среднем по отрасли маржинальность схлопывается.

- Банкиры говорят, что несколько месяцев будет даже позитивный эффект от повышения ключевой ставки, потому что переоценка пассивов будет не такой быстрой, как переоценка активов вверх.

- Так и есть, так и было в 2022 году, когда был скачок ключевой ставки, у нас тоже был положительный результат от этого. Но это временный эффект, потому что все-таки если инфляционное давление будет сохраняться, то все это "съестся" через какое-то время. Это значит, что банки, с одной стороны, на инфляции зарабатывают, а с другой - она, я бы так сказал, их догоняет.

- Рынок пассивов с принятием закона о возможности перевода самому себе со счета на счет до 30 млн рублей без комиссий стал очень конкурентным. Как банк выстраивает свою депозитную политику?

- После последнего повышения ключевой ставки и, видимо, еще одного грядущего повышения будем стараться не уходить в длину и ставим высокие ставки по вкладам на срок 6-9 месяцев. То есть у нас кривая не классическая, когда чем деньги дольше, тем дороже.

- Банк планирует увеличить число активных клиентов до 8 млн. На какую цифру ориентируетесь в 2024 году? Можете оценить, за счет кого растет база - рыночных клиентов или клиентов экосистемы?

- Мы всегда были лидером по приросту клиентской базы, который даёт POS-кредитование. Сейчас в банке обслуживается более 3 млн клиентов и к 2027 году мы планируем увеличение количества активных клиентов банка до 6,5-8,5 млн человек, но несколько изменился характер прироста этой базы: не с кредитной стороны, а с пассивной стороны. При том что рост может немного замедлиться, это качественно другая база клиентов. Потому что POS-клиент, который к нам приходил, в рамках кросс-продаж переводился на другие продукты, но не всегда, мог погасить кредит и уйти. Все-таки клиент на стороне пассивов более лояльный. Там выше оседаемость, там выше частотность, там выше его активность.

- Готовитесь ли к планируемому регулированию экосистем?

- Регулирование экосистем, наверное, более материально для тех банков, у которых есть свои экосистемы. А у нашего банка нет экосистемы внутри банковской группы в том смысле, что мы не делаем значительных инвестиций в разного рода непрофильные проекты по созданию маркетплейсов, курьерской доставки, кафе и так далее. Мы выступаем финтех-платформой для операторской экосистемы и фокусируемся исключительно на финансовых сервисах. То есть для нас это какая-то обратная ситуация. Поэтому мы получаем, наоборот, оттуда позитив в виде точек контактов с клиентами, в виде клиентов, в виде производственных синергий, IT-платформ и так далее.

- Вы говорите, что в этом году бизнес банка растет хорошими темпами, достаточно ли вам капитала для этого роста на следующий год?

- Во-первых, нам помогло IPO, во-вторых - суборды. Но тем не менее, капитал становится достаточно дорогой позицией. Нужно включать адаптацию бизнес-модели, что должно и на капитале отразиться. Изучаем возможности секьюритизации. Изменение активной стороны баланса в силу снижения кредитования и роста доли ценных бумаг, в том числе ОФЗ, - это гораздо более умеренная нагрузка. То есть у нас есть план мероприятий оптимизации капитала.

- То есть ваши планы предусматривают оптимизацию, но не предусматривают привлечение нового капитала в какой-либо форме?

- У нас есть модели, как только нам что-то потребуется, мы, естественно, начнем к этому готовиться. Вот сейчас мы, исходя из того, что у нас уже есть запас, планируем все свои действия, ориентируясь на этот запас. Если подойдем к какой-то точке, будем выходить на рынок.

- А рынок - вы имеете в виду суборды или акции?

- Мы всегда смотрим на различные опции, но потребности привлекать акционерный капитал на данный момент нет.

- А та модель, которую вы сейчас закладываете, предусматривает выплату дивидендов по итогам 2024 года, или это пока дискуссионный вопрос?

- У нас заложена в дивидендной политике доля выплат в размере от 25% до 50% чистой прибыли, а дальше все зависит от диалога по бюджетной модели. Сверстаем бюджет, будем с советом директоров и акционерами разговаривать на предмет дивидендных выплат.

- Банк отмечал, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса, а также сделки M&A. Ждать ли каких-то сделок до конца этого года и в каком сегменте?

- У нас всегда что-то есть на столе, мы постоянно что-то смотрим, эта часть повестки присутствует всегда. Что-то озвучивать не имеем права, потому что это потенциальная сделка. Постоянно проводим оценку каких-то проектов: либо это касается портфелей, либо конкретного участника, да и, наверное, мы с вами многих из них знаем. Поэтому да, такое есть, но вот прямо что-то конкретное вам сказать не могу.