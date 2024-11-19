МТС банк изучает страховые активы для M&A

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - МТС банк интересуется активами в сфере страхования, изучает сделки, которые будут комплементарны его бизнес-модели, заявил глава банка Илья Филатов на дне инвестора.

"Мы говорили, что нам всегда интересно было страхование. Мы, наверное, достаточно далеко сейчас продвинулись. Есть какие-то имена, которые пока не стоит называть. С банками не уверены пока, что есть какие-то активы, в которые на сегодня мы готовы заходить", - заявил он.

По его словам, банк ищет для M&A партнера, который будет комплементарен его бизнесу. "Мы, в принципе, неплохо научились продавать и, в принципе, неплохо научились монетизировать тот капитал, который нам акционеры и рынок давали. Поэтому мы, конечно, видим, что есть сейчас цели, у которых, например, вообще нет розницы, есть неплохой корпоративный сегмент и у них есть избыток капитала. То есть, в принципе, это как раз ровно наши цели. Мы обязательно будем смотреть на комплементарную сделку, которая нам поможет либо капитальные значения, либо какие вещи, опять же автокредитование...", - сказал Филатов.

Банк в апреле провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей. Менеджмент кредитной организации заявлял, что банк может использовать средства от размещения акций на бирже для покупки активов и видит несколько интересных вариантов.