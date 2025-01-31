Акционеры МТС утвердили изменения, необходимые для реструктуризации корпуправления

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МТС" на внеочередном собрании 31 января утвердили изменения, необходимые для реструктуризации корпуправления группы, которая была объявлена в декабре 2024 года.

В сущфакте по итогам ВОСА говорится, что акционеры ПАО "МТС" утвердили новые редакции устава, а также положений об общем собрании акционеров, совете директоров, правлении, гендиректоре и ревизионной комиссии.

В материалах к внеочередному собранию для акционеров говорилось, что предлагаемые изменения касаются смены наименования единоличного исполнительного органа ПАО "МТС" с президента на гендиректора.

Кроме того, предлагалось расширить компетенции совета директоров ПАО таким образом, чтобы они могли согласовывать кандидатуры CEO дочерних компаний и размер их вознаграждений; согласовывать общие принципы оценки работы и системы вознаграждения и мотивации указанных топ-менеджеров "дочек"; а также согласовывать размер вознаграждения для членов совета директоров "дочек".

МТС на 42,09% принадлежит корпорации ПАО АФК "Система", free float - 50,03%.

В декабре МТС объявила о масштабной трансформации корпоративного управления, в рамках которой ПАО "МТС" станет холдинговой структурой группы и аккумулирует телекоммуникационный и розничный бизнес, а также станет владельцем 100% нового юрлица - "Экосистема МТС" (наименование ООО "Группа компаний "Экосистема МТС" 27 декабря получила 100-процентная "дочка" ПАО - ООО "Стрим Диджитал", действующая 9 лет).

Под управление "Экосистемы МТС" перейдут нетелеком-бизнесы группы: финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг.

Президент МТС Вячеслав Николаев перешел на позицию председателя совета директоров группы; должность президента упраздняется.

Главой ПАО "МТС" назначена первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. "Экосистему МТС" возглавит Ровшан Алиев, с 2023 года занимавший пост первого вице-президента АФК "Система".

Курировать финтех-направление (объединяет МТС-банк, "Система Капитал", "Факторин") продолжит Илья Филатов, медиа (Kion, ТВ, Live, Музыка, Строки, Лейбл) - Софья Митрофанова, AdTech - Елена Мельникова, "Юрент" - Иван Туринге, IT-бизнес - Павел Воронин.

Тогда же сообщалось, что совет директоров МТС получит новые полномочия и будет активнее вовлечен в работу компании, а при нем образован комитет по трансформации, в составе которого - лидеры бизнес-вертикалей и члены совета директоров.