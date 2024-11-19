Цены на нефть слабо растут после 3%-го скачка накануне

Brent на уровне $73,4 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо растут во вторник после 3%-го скачка по итогам предыдущей сессии на информации о том, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

"Опасения участников рынка связаны с тем, что такое решение может означать существенную эскалацию войны, повышающую вероятность вовлечения в нее большего числа стран", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует Market Watch. Это может поставить под угрозу доступность российской нефти и природного газа, говорит эксперт.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $73,44 за баррель, что на $0,14 (0,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,26 (3,2%) до $73,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,14 (0,2%) до $69,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,14 (3,2%) до $69,16 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник также оказало сообщение о том, что добыча на крупнейшем норвежском месторождении нефти Johan Sverdrup приостанавливалась из-за отключения электроэнергии. Опасения в отношении потенциального сокращения поставок на мировой рынок усугубила и информация об уменьшении производства нефти на месторождении Тенгиз (на западе Казахстана), отмечает аналитик SEB Research Оле Хвалбе, слова которого приводит Financial Times.

Добыча нефти на Тенгизе снизилась на 28-30% в связи с ремонтными работами, начатыми еще в октябре из-за повреждений, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.