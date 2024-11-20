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Brent подорожала до $73,5 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту днем в среду, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на мировом рынке, а также следят за сигналами об увеличении запасов в США.

К 14:21 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,23%), до $73,48 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,39 (0,56%), до $69,78 за баррель. Срок обращения декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в среду. Более активно торгуемые контракты на январь прибавляют в цене $0,27 (0,39%) и стоят $69,51 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тысяч баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США раскроет позднее в среду.

"Рынок нефти движется в сторону ограниченной волатильности с небольшим "медвежьим" креном", - отметила старший рыночный аналитик XS.com Рания Гуле.

"Если проблемы, связанные со спросом в Китае, не исчезнут, а предложения по-прежнему будет предостаточно, цены могут столкнуться с понижательным давлением в ближайшие месяцы, - добавила она. - В то же время существенная эскалация геополитической напряженности или внезапные изменения курса денежно-кредитной политики в США могут изменить ситуацию и подтолкнуть котировки в неожиданном направлении".

API Brent WTI США Минэнерго Украина
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