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Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Планируется закрыть не менее трех заводов в Германии, сократить десятки тысяч сотрудников и снизить зарплаты на 10%

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, сообщил своему производственному совету о намерении закрыть не менее трех заводов в Германии, сократить десятки тысяч сотрудников и снизить зарплаты на 10%, пишет Financial Times.

Председатель совета Даниэла Кавалло, чьи слова приводит газета, в понедельник заявила работникам главной площадки компании в Вольфсбурге, что у руководства VW есть два дня на отмену этих планов.

Производственный совет и профсоюз VW ранее говорили о возможности проведения забастовок на предприятиях компании в ФРГ с декабря.

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Глава концерна Оливер Блюме "играет с огромным риском того (...), что мы прервем переговоры и сделаем то, что должен сделать коллектив, опасаясь за свое существование", сказала Кавалло в понедельник.

Компания в этот же день отказалась комментировать "слухи о конфиденциальных переговорах с [профсоюзом] IG Metall и производственным советом", но отметила, что находится в "чрезвычайно важной точке".

По германскому законодательству, производственные советы избираются для защиты интересов работников крупных компаний и участия в работе их наблюдательных советов. Представители производственного совета VW занимают половину мест в ее наблюдательном совете.

Концерн за все 87 лет существования ни разу не закрывал заводы в Германии. FT еще в начале сентября сообщала, что он рассматривает возможность закрытия заводов в ФРГ. Под угрозой закрытия находятся десять площадок, обслуживающих его основной бренд, пишет газета.

Штат компании в Германии насчитывает 300 тыс. человек.

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Власти Нижней Саксонии, которые имеют 20% прав голоса в компании и часто разделяют позицию ее производственного совета, ранее заявляли, что считают своим приоритетом сохранение рабочих мест.

Также в сентябре стало известно, что Volkswagen официально уведомила IG Metall о прекращении действия в конце года ряда трудовых соглашений, в том числе программы сохранения рабочих мест до 2029 года. Таким образом, автопроизводитель сможет увольнять сотрудников с июня следующего года.

Главный финансовый директор VW Арно Антлиц в прошлом месяце заявлял, что у компании есть "год, может, два", чтобы адаптироваться к снижению спроса в регионе. По его словам, которые приводила FT, закрытие заводов и сокращение персонала необходимы, поскольку компания не ожидает возвращения спроса на автомобили в Европе на доковидный уровень. Концерн рассчитывает продавать в регионе за год примерно на 500 тыс. машин меньше, чем до пандемии, что "эквивалентно примерно двум заводам", говорил Антлиц в ходе корпоративного собрания.

Volkswagen ФРГ Германия
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