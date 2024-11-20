Что произошло за день: среда, 20 ноября

СМИ о первых ударах британским вооружением вглубь России, новый рекорд биткойна и подарок зоопарку Пхеньяна

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВСУ впервые использовали британское вооружение для ударов вглубь России, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Лондон одобрил использование этих ракет в ответ на то, что Москва якобы решила задействовать в конфликте на Украине военнослужащих из КНДР.

- В Калининградской области арестовали гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ. По данным спецслужбы, Николай Гайдук причастен к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в минувшем марте.

- Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри. Один из них запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения. Второй вводит административную ответственность за нарушение запрета на такую пропаганду.

- Проект закона о запрете иноагентам пользоваться авторскими отчислениями принят Госдумой в I чтении.

- Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $94 тысячи.

- Российские военные завершили уничтожение украинской группировки, блокированной в Ольговской роще в Курской области, заявили в Минобороны РФ.

- Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве вслед за США решили не принимать посетителей в среду из-за опасений сильных ударов по Украине.

- Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей. Из Московского зоопарка переехали два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.