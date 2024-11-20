Поиск

Что произошло за день: среда, 20 ноября

СМИ о первых ударах британским вооружением вглубь России, новый рекорд биткойна и подарок зоопарку Пхеньяна

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВСУ впервые использовали британское вооружение для ударов вглубь России, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Лондон одобрил использование этих ракет в ответ на то, что Москва якобы решила задействовать в конфликте на Украине военнослужащих из КНДР.

- В Калининградской области арестовали гражданина ФРГ, причастного к организации диверсий в РФ. По данным спецслужбы, Николай Гайдук причастен к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в минувшем марте.

- Сенаторы РФ одобрили законы о запрете пропаганды чайлдфри. Один из них запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения. Второй вводит административную ответственность за нарушение запрета на такую пропаганду.

- Проект закона о запрете иноагентам пользоваться авторскими отчислениями принят Госдумой в I чтении.

- Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $94 тысячи.

- Российские военные завершили уничтожение украинской группировки, блокированной в Ольговской роще в Курской области, заявили в Минобороны РФ.

- Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве вслед за США решили не принимать посетителей в среду из-за опасений сильных ударов по Украине.

- Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей. Из Московского зоопарка переехали два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сотрудники посольства США не покинули Украину после приостановки работы дипмиссии

Власти Нидерландов попросят частный бизнес об охране инфраструктуры в Северном море

Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о первых ударах по России британскими ракетами

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн

Суд в Грузии оштрафовал оппозиционера, плеснувшего краской в лицо главе ЦИК

Темпы роста зарплат в еврозоне в III квартале ускорились до максимума с 1993 г.

Военная операция на Украине

Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве закрылись для посещения

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

The Times сообщила, что Украина имеет лишь 50 американских ракет ATACMS

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });