В Кузбассе работникам шахты "Инская" не погасили долг по зарплате в срок

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области потенциальный инвестор ООО "Шахта "Инская" не сдержал обещание погасить задолженность по зарплате до 18 ноября, сообщил в Telegram губернатор региона Илья Середюк.

"Сегодня вновь встретился с коллективом "Шахты "Инская". Неделю назад потенциальный инвестор обещал 18 ноября закрыть долги по зарплате за июнь и июль, а также подготовить план по дальнейшему выводу предприятия из кризиса. Если коротко - обещание инвестор не выполнил. Деньги за июнь и июль горнякам не выплатили. План по дальнейшему развитию шахты мы также не услышали", - написал глава региона.

На счета шахты поступило 2,9 млн рублей, из этих денег была частично выплачена зарплата сотрудникам одного из участков. "Сегодня услышали еще одно обещание: 32 млн рублей поступит на счета предприятия сегодня, остаток - до 20 ноября. Но веры в эти обещания у коллектива шахты больше нет", - написал Середюк.

По его данным, собственник предприятия запустил процедуру сокращения сотрудников. Работы по жизнеобеспечению шахты будут продолжены.

Губернатор отметил, что для сотрудников "Инской" развернут консультационный пункт, где свои вакансии предложили семь кузбасских предприятий. "В этих компаниях действуют системы переобучения. Потенциальные работодатели готовы принимать как отдельных специалистов, так и слаженные бригады. Вопрос с подвозом (сотрудников - ИФ) они также берут на себя", - говорится в сообщении.

По данным судебно-бухгалтерской экспертизы, с ноября 2023 по июль 2024 года перед 382 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор и бенефициар предприятия Денис Немыкин обещал погасить задолженность сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Управление СКР по Кемеровской области 21 октября возбудило уголовное дело ч.3 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 8 ноября сотрудники СК задержали Немыкина, ему предъявлено обвинение. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

11 ноября на шахту приехал Середюк, он встретился с коллективом. Во встрече также принял участие представитель нового потенциального инвестора, название компании-инвестора не раскрывалось.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время 51% компании принадлежит Немыкину, еще 49% владеет само ООО.

Как сообщалось, 15 ноября ООО "УК СЛК" уведомило о своём намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Шахта "Инская" (Кемеровская область).