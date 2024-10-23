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Долги по зарплате в РФ в сентябре выросли на 0,4%, до 409 млн рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 октября 2024 года составила 409,0 млн рублей и по сравнению с 1 сентября 2024 года увеличилась на 1,5 млн рублей, или на 0,4%, проинформировал в среду Росстат.

По сравнению с 1 октября 2023 года долги по зарплате выросли на 33,1 млн рублей или 8,8%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 октября 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 г., приходится 180,1 млн рублей (44,0%), в 2023 г. - 92,8 млн рублей (22,7%), в 2022 г. и ранее - 136,1 млн рублей (33,3%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 октября составили 389,6 млн рублей (рост за месяц на 2,0%).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 октября отсутствовала, как и месяцем ранее.

Долги бюджетов субъектов РФ составили 19,4 млн рублей (снижение за месяц на 12,6%).

Росстат
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