Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в январе на 8,5%

К январю 2025 года долги увеличились в пять раз

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В России просроченная задолженность по заработной плате на конец января 2026 года составила 1 млрд 855,9 млн рублей и по сравнению с декабрем снизилась на 171,3 млн рублей, или на 8,5%, сообщил Росстат.

К январю 2025 года долги по зарплате возросли на 1 485,4 млн рублей, или в пять раз.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец января 2026 года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 755,3 млн рублей (40,7%), в 2025 году - 962,8 млн рублей (51,9%), в 2024 году и ранее - 137,8 млн рублей (7,4%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета и бюджетов регионов, на конец января отсутствовала, из местных бюджетов составляла 0,2 млн рублей.

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец января составляла 1 млрд 855,7 млн рублей.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 42%, обрабатывающие производства - 31,1%, добычу полезных ископаемых - 11%.