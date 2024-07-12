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Суд удовлетворил иск ВТБ к Euroclear на $38,4 млн

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к Euroclear Bank на сумму $38,4 млн, следует из картотеки арбитражных дел.

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Банк в марте подал иск о взыскании ущерба с Euroclear Bank SA/NV в связи с блокировкой средств на счете в финансовой организации. ВТБ просил взыскать убытки в размере $36,6 млн, 1,6 млн евро (около $1,76 млн по курсу на 12 июля - ИФ), 10 тысяч австралийских долларов, 5 тысяч фунтов стерлингов, 5 тысяч швейцарских франков и 1 тысячи китайских юаней.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки. Суды против Euroclear уже выиграли банк "Санкт-Петербург", МТС-банк, Росбанк, Абсолют банк, банк "Зенит", ВЭБ и ряд других финансовых организаций.

Clearstream Euroclear ВТБ НРД
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