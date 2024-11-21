"Южный Кузбасс" Мечела остановил работу одной шахты из-за сокращения рынков сбыта

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Угольная компания "Южный Кузбасс" (Кемеровская область, входит в группу "Мечел") временно остановила работу шахты "Ольжерасская-Новая", сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В связи с сокращением рынков сбыта шахта временно приостановлена. Добыча угля на (остальных предприятиях компании - ИФ) трех разрезах и двух шахтах "Южного Кузбасса" ведется в запланированном объеме", - отметил представитель компании.

В I полугодии "Южный Кузбасс" сократил добычу угля на 19%, до 2,7 млн тонн, говорилось в его отчетности. Такую динамику компания связывает с уменьшением объемов вскрышных работ на участках добычи открытым способом.

Согласно открытым данным, "Ольжерасская-Новая" добывает коксующийся уголь марки ГЖО. Проектная мощность шахты составляет 1,8 млн тонн в год, балансовые запасы - около 200 млн тонн угля ценных марок.

13 ноября на общественных слушаниях по проекту бюджета Кемеровской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов министр финансов региона Игорь Малахов отметил, что мировые цены на уголь снижаются уже два года подряд. "Средняя цена на энергетический уголь за 10 месяцев снизилась на 12% и составила $106 за тонну. Что касается коксующего угля, то тут на сегодняшний день снижение на 13%, (цена - ИФ) составляет $248 за тонну", - отмечал министр.

В обзоре Банка России по региональной экономике за октябрь сообщается, что ввиду ограниченных мощностей Восточного полигона желдорог угледобывающие компании Сибири и Дальнего Востока либо снижали объемы добычи, либо наращивали запасы, так как вывозить продукцию через порты юга и северо-запада страны нерентабельно в условиях падения мировых цен.

ПАО "Южный Кузбасс" - одна из крупнейших угледобывающих компаний России, в ее составе три шахты, четыре разреза, четыре обогатительные фабрики, ряд вспомогательных предприятий.