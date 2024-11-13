Кузбасс в январе-сентябре сократил экспорт угля на 11%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Кемеровская область в январе-сентябре 2024 года сократила экспорт угля на 11,4%, сообщил министр финансов региона Игорь Малахов на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2025-2027 годы.

"В Кузбассе по итогам 9 месяцев экспорт угля сократился на 9,8 млн тонн, или на 11,4%", - сказал министр, но не уточнил, сколько конкретно угля было экспортировано.

"В первую очередь, сокращение экспорта связано с запретом ЕС приобретения российского угля, логистическими трудностями вывоза продукции в восточном направлении, а также введением со стороны Китая импортных пошлин", - отметил Малахов.

Как говорил в сентябре губернатор Кузбасса Илья Середюк, в январе-августе регион сократил экспорт угля на 10% к уровню аналогичного периода 2023 года - до 69,3 млн тонн.

Малахов на слушаниях, ссылаясь на данные регионального Министерства экономического развития, также сообщил, что добыча угля в 2025 году в Кузбассе прогнозируется в объеме 210,9 млн тонн, "что на 2,3 млн тонн выше оценки текущего года". Таким образом, в текущем году прогнозируется добыча в объеме 208,6 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-сентябре 2024 года добыли 147,3 млн тонн угля, в июле-августе в регионе добывалось около 15 млн тонн угля в месяц, в июне - 15,7 млн тонн. Данные по добыче за январь-октябрь пока не раскрывались.

В документе "Бюджет для граждан", опубликованном на официальном сайте регионального Минфина, приводится оценка индекса добычи угля на текущий год в 93,5%. Как сообщалось, в 2023 году в регионе добыли 214,2 млн тонн угля. Таким образом, в соответствии с этим прогнозом, добыча угля в текущем году ожидается на уровне 200 млн тонн.