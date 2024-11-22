Кузбасс в январе-октябре сократил угледобычу на 8%, экспорт снизился на 12%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-октябре 2024 года сократили добычу угля на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 163,8 млн тонн, сообщил телеграм-канале регионального Министерства угольной промышленности.

В абсолютных цифрах сокращение составило 14,6 млн тонн.

"С учетом новых вызовов, возникших в угольной отрасли, объемы добычи в Кузбассе начали уменьшаться, хотя производственные возможности и запасы угля позволяют извлекать больше", - говорится в сообщении.

Экспорт угля из региона в январе-октябре уменьшился на 11,9% - до 83,9 млн тонн. В том числе в восточном направлении отгружено 44,7 млн тонн угля, что "соответствует уровню соглашения с РЖД на 2024 год", в западном - 39,2 млн тонн, что ниже показателя за 10 месяцев прошлого года на 24,3%.

Всего за 10 месяцев из Кузбасса вывезено 143,7 млн тонн угля, что на 9,8% меньше, чем в январе-октябре 2023 года.