"Нижнекамскнефтехим" за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,9 раза

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 26 млрд рублей против 9,1 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сказано в отчетности компании.

Показатель увеличился в 2,9 раза.

Выручка возросла на 15,9% - до 184,6 млрд рублей.

Валовая прибыль снизилась на 16,4% - до 46 млрд рублей на фоне роста себестоимости продаж на 32,9%, до 138,6 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 8% - до 40,7 млрд рублей.

Прочие доходы, источники которых компания в текущей отчетности не раскрывает, сократились на 38% - до 2,8 млрд рублей, а прочие расходы - в 4,3 раза, до 8,6 млрд рублей.

Как сообщалось, динамику прочих доходов и расходов в отчетности по РСБУ за первое полугодие НКНХ объяснял "главным образом курсовыми разницами".

Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,4 раза - до 32,8 млрд рублей.

Активы выросли за январь-сентябрь на 13,8% - до 483,4 млрд рублей на 30 сентября 2024 года.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".