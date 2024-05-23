"Нижнекамскнефтехим" эвакуировал часть сотрудников и продолжает работу

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") продолжает работу, при этом вывело за пределы предприятия часть сотрудников, сообщили в пресс-службе НКНХ на фоне предупреждений о возможной нештатной ситуации.

"Проводится отработка мероприятий, предусмотренных регламентом обеспечения безопасности сотрудников и производства. Работа подрядных организаций на "Нижнекамскнефтехиме" приостановлена. Незадействованные в поддержании безопасности основных технологических процессов сотрудники перемещены за пределы производственной площадки или в специальные укрытия. Предприятие продолжает работу," - говорится в сообщении.

Мэрия Нижнекамска сообщила во "ВКонтакте", что в связи с сообщениями о возможном возникновении внештатной ситуации на территориях производственных предприятий Нижнекамского района проводятся мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников.

"Мероприятия проводятся по отработанной ранее схеме. В районе созданы все условия для обеспечения защиты и безопасности населения", - говорится в сообщении.

Росавиация днем 23 мая сообщила, что аэропорты Казани и Нижнекамска прервали работу для обеспечения безопасности полетов. В таких же обстоятельствах эти аэропорты останавливали работу 15 мая и 17 апреля.