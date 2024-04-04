Предприятия Нижнекамска скоро возобновят работу после проверки безопасности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Нижнекамске 4 апреля провели проверку соблюдения норм безопасности прошла на промышленных предприятиях, они возобновят штатную работу в ближайшее время, сообщила мэрия города во "ВКонтакте".

"Сегодня утром на промышленные предприятия Нижнекамска поступила информация о риске возникновения внештатной ситуации. На предприятиях согласно регламенту для обеспечения безопасности жизнедеятельности были проведены необходимые мероприятия. Специалистами службы безопасности оперативно организована проверка, которая не выявила рисков. В ближайшее время все сотрудники вернутся к обычному режиму работы", - говорится в сообщении.

В Нижнекамске расположены несколько ведущих предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана: НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), НПЗ "ТАИФ-НК" (входит в "ТАИФ"), а также один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"). Их комментариями "Интерфакс" не располагает.

2 апреля татарстанские города Елабугу и Нижнекамск атаковали беспилотники. По словам главы Нижнекамска Рамиля Муллина, БПЛА пытались атаковать одно из предприятий в городе, но не нанесли "серьезных разрушений" и не нарушить производственный процесс .

В Елабуге беспилотник разрушил общежитие. Пострадали 14 человек, большинство из них граждане африканских стран. По данным пресс-службы главы Татарстана, в больничном стационаре находятся шесть пострадавших, остальные отпущены домой.