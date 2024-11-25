ГК Softline объединит финтех-активы под брендом "Сомерс"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ГК Softline (ПАО "Софтлайн") объединяет финтех-активы под брендом "Сомерс", говорится в сообщении компании.

"Сомерс" объединит ряд входящих в ГК Softline компаний в области платежей: CrestWave (ООО "Крествэйв Технолоджис", ООО "Крествэйс Электроникс"), Sky Technologies (ООО "Скайтех") и ВПП (ООО "Ваш платежный проводник").

"Сомерс" сосредоточится на трех основных направлениях: "Сомерс.ПОС" (POS-терминалы и комплекс программного обеспечения); "Сомерс.платформа" (система для эквайринга и автоматизации бизнеса); "Сомерс.гос" (решения для государственного сектора).

Как поясняет компания, единая структура призвана упростить взаимодействие с клиентами и укрепить эффективность внутренних процессов. Ребрендинг особенно важен для создания узнаваемости компании среди клиентов, партнеров и инвесторов, отмечается в сообщении.

В ближайшее время "Сомерс" планирует предложить российскому рынку комплексную линейку платежных устройств, которые будут полностью импортонезависимыми как в части оборудования, так и ПО, говорится в пресс-релизе.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 млн 002 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 39,45% акций компании. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 16,6%, менеджменту и членам совета директоров - 5,11%, институциональным инвесторам - 19,71% (из них около 6% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 19,09%.