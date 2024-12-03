"Софтлайн" допускает IPO ряда "дочек" не ранее II полугодия 2025 года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" (Softline) рассматривает возможность проведения IPO дочерних компаний, но размещение может произойти не ранее II полугодия 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Ранее 3 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Софтлайн" планирует объединить три дочерних компании в субхолдинг и вывести его на биржу. В субхолдинг, как предполагается, войдут системный интегратор Bell Integrator, центр экспертизы по разработке "Девелоника" и разработчик бизнес-приложений SL Soft.

"IPO дочерних компаний - это, действительно, одна из стратегических целей ПАО "Софтлайн", которая обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации группы в целом. Возможно, подготовка к сделке, которая начинается за 9-12 месяцев, и стала причиной появления слухов", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Софтлайна", комментируя публикации.

"Пока мы не можем комментировать точные сроки и конкретные подробности будущего IPO. Выход дочек на биржу может произойти не ранее второго полугодия 2025 года", - добавили в компании.

Там также напомнили, что компания ранее объявляла о формировании внутри группы нескольких кластеров, включая кластеры по заказной разработке, собственным программным и аппаратным решениям, решениям по кибербезопасности, кластер ПО для ритейла, промышленности и другие.

В конце ноября компания сообщила, что объединяет финтех-активы под брендом "Сомерс". В новую структуру войдут компании, работающие в области платежей: CrestWave (ООО "Крествэйв Технолоджис", ООО "Крествэйс Электроникс"), Sky Technologies (ООО "Скайтех") и ВПП (ООО "Ваш платежный проводник").

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже".

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 39,45% акций компании. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 16,6%, менеджменту и членам совета директоров - 5,11%, институциональным инвесторам - 19,71% (из них около 6% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 19,09%.