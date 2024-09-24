Структура Softline приобрела разработчика кассового продукта по автоматизации ритейла

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Ваш платёжный проводник" (ВПП, входит в ГК Softline) завершила сделку по приобретению компании-владельца кассового продукта по автоматизации розничной торговли SUBTOTAL (ООО "Первый элемент"), сообщило ПАО "Софтлайн".

Сумма сделки не разглашается. По данным ЕГРЮЛ, сделка была зарегистрирована 19 сентября.

Как поясняется в сообщении, приобретение дополнит экосистему платформы решений ВПП, создав полноценное решение для розничной торговли, общепита и сферы услуг. SUBTOTAL охватывает все аспекты деятельности предпринимателей (касса, система автоматизации, прием платежей, работа с маркировкой и фискализацией) и позволяет контролировать сотрудников, продажи, наценку и товарные остатки, а также соблюдать законодательство по фискализации, уточняется в сообщении.

"Сделка с SUBTOTAL позволяет нам предлагать клиентам комплексное платежно-кассовое решение, в котором все сервисы находятся под единым управлением. Таким образом, покупка кассы закроет все потребности СМБ (среднего и малого бизнеса - ИФ): прием платежей, товарный учет, работу с маркировкой, соблюдение 54-ФЗ о фискализации. Благодаря сделке с SUBTOTAL компания сможет предлагать не только ПО для безналичных платежей, но и ПО смежной области - кассовое", - прокомментировал сделку сооснователь ГК "Ваш платежный проводник" Александр Шпет.

По словам гендиректора SUBTOTAL Владимира Филипьева, сейчас в России около 2 млн действующих предприятий в малой розничной торговле, при этом более 70% ИП и ООО ведут бизнес в "тетради". "Если хотя бы четверть таких компаний начнёт внедрять кассовые системы в ближайшие годы, то этот рынок вырастет до 17,5 млрд рублей", - оценивает он.

Cейчас в работе у SUBTOTAL несколько проектов с российскими кредитными организациями, в рамках которых клиентам банков-партнеров будут поставляться под ключ онлайн-кассы. Компания также прорабатывает несколько аналогичных проектов за рубежом, рассказал Филипьев.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Первый элемент" зарегистрировано в 2010 году, уставный капитал - 30 тысяч рублей. По итогам 2023 года выручка компании составила 14,3 млн рублей, чистый убыток - 491 тысяча рублей.