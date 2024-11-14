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"Софтлайн" в III квартале нарастил оборот на 28% до 28,3 млрд рублей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" в III квартале нарастило оборот на 28% до 28,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В структуре оборота практически треть пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечает компания.

Скорректированный показатель EBITDA вырос в два раза и составил 1,2 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 4,4% с 2,8%.

Чистая прибыль составила 2 млрд рублей против убытка в размере около 3 млрд рублей в III квартале 2023 года.

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Софтлайн
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