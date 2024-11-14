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"Софтлайн" пересмотрит M&A-стратегию из-за ситуации на рынке

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" пересматривает свою стратегию M&A; из-за ситуации на рынке и высокой ключевой ставки, бюджет на новые приобретения сократится на 30-40%, сообщили топ-менеджеры компании на презентации финансовых результатов.

"Софтлайн" в конце июня объявил о намерении совершить ряд крупных сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в рамках стратегии развития, предполагающей в том числе активную консолидацию российского IT-рынка. Компания уточняла, что таргетирует средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5.0x.

"У нас сейчас идет пересмотр нашей стратегии M&А. Это связано с тем, что очень высокая ставка. Мы не хотим покупать за ту цену, которую мы проговаривали в течение лета", - сказала директор по IR компании Александра Мельникова.

"Поэтому идет сейчас пересмотр стратегии, пересмотр целей, пересмотр того уровня ценообразования, того уровня мультипликатора, по которому мы готовы купить кого-то. То есть если раньше мы говорили - не больше 5 EV/EBITDA, то сейчас мы говорим - не больше 3", - добавила она.

Финансовый директор "Софтлайна" Артем Тараканов сообщил журналистам, что снизится и объем средств, которые компания сможет направить на приобретения в 2025 году.

"Наша M&A-программа по деньгам снизится примерно на 30-40% на 2025 год", - сказал он. Тараканов отметил, что с учетом высокой ставки ЦБ основной фокус компании - погашение долга.

По словам Мельниковой, у компании сейчас "порядка 20-30 целей (для приобретения - ИФ) на финальной стадии". "Но со всеми ними нужно передоговориться (по цене - ИФ)", - сказала она.

Софтлайн Артем Тараканов Александра Мельникова
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