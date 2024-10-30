ЕК может начать детальные переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС в 2025 году

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Украина и Молдавия успешно проходят процесс подготовки к вступлению в ЕС, и в 2025 году могут начаться переговоры с ними по конкретным позициям интеграции в Евросоюз, говорится в ежегодном отчете ЕК о состоянии расширения Евросоюза.

"После первой межправительственной конференции в июне 2024 года аналитическое изучение "достояния сообщества" (совокупности законов, правовых актов и судебных решений, составляющих основу права ЕС - ИФ) проходит без помех. Если Украина выполнит все условия, (Европейская) комиссия ожидает открытия переговоров по кластерам, начиная с основополагающих, как можно скорее в 2025 году", - заявила ЕК.

В отчете сказано, что межправительственная конференция в июне 2024 года "стала важным признанием решимости Молдавии проводить реформы на пути к вступлению в ЕС". В случае Молдавии изучение единой нормативной базы Евросоюза также проходит благополучно, поэтому и с Кишиневом конкретные переговоры могут начаться в 2025 году.

Межправительственные конференции министерского уровня, посвященные началу переговоров о вступлении Молдавии и Украины в Европейский союз, состоялись 25 июня в Люксембурге. Эти мероприятия означали формальное начало переговоров ЕС с этими странами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда официально предупредила, что для присоединения к ЕС не существует короткого пути, потому что "переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства" в Евросоюзе.

"Предстоящий путь будет трудным. Но он также полон огромных возможностей", - отметила она.

Еврокомиссия 30 октября приняла свой ежегодный "пакет по расширению", в котором подробно оценивается состояние дел и прогресс, достигнутый Албанией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Косово, Молдавией, Северной Македонией, Сербией, Турцией, Украиной и Черногорией, на их пути к вступлению в ЕС. Оценки ЕК сопровождаются рекомендациями и указаниями по приоритетам реформ.