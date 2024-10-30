Поиск

ЕК может начать детальные переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС в 2025 году

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Украина и Молдавия успешно проходят процесс подготовки к вступлению в ЕС, и в 2025 году могут начаться переговоры с ними по конкретным позициям интеграции в Евросоюз, говорится в ежегодном отчете ЕК о состоянии расширения Евросоюза.

В миреПосол ЕС заявил о беспрецедентном регрессе у Грузии для стремления вступить в ЕвросоюзЧитать подробнее

"После первой межправительственной конференции в июне 2024 года аналитическое изучение "достояния сообщества" (совокупности законов, правовых актов и судебных решений, составляющих основу права ЕС - ИФ) проходит без помех. Если Украина выполнит все условия, (Европейская) комиссия ожидает открытия переговоров по кластерам, начиная с основополагающих, как можно скорее в 2025 году", - заявила ЕК.

В отчете сказано, что межправительственная конференция в июне 2024 года "стала важным признанием решимости Молдавии проводить реформы на пути к вступлению в ЕС". В случае Молдавии изучение единой нормативной базы Евросоюза также проходит благополучно, поэтому и с Кишиневом конкретные переговоры могут начаться в 2025 году.

Межправительственные конференции министерского уровня, посвященные началу переговоров о вступлении Молдавии и Украины в Европейский союз, состоялись 25 июня в Люксембурге. Эти мероприятия означали формальное начало переговоров ЕС с этими странами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда официально предупредила, что для присоединения к ЕС не существует короткого пути, потому что "переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства" в Евросоюзе.

"Предстоящий путь будет трудным. Но он также полон огромных возможностей", - отметила она.

Еврокомиссия 30 октября приняла свой ежегодный "пакет по расширению", в котором подробно оценивается состояние дел и прогресс, достигнутый Албанией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Косово, Молдавией, Северной Македонией, Сербией, Турцией, Украиной и Черногорией, на их пути к вступлению в ЕС. Оценки ЕК сопровождаются рекомендациями и указаниями по приоритетам реформ.

Еврокомиссия Евросоюз Молдавия Украина Урсула фон дер Ляйен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна

На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

Трамп в случае победы на выборах желает завершения войны в Газе до своей инаугурации

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей

Израиль призвал к эвакуации жителей города Баальбек и его окрестностей

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру

Лидеры оппозиции дали совет президенту Грузии не ходить в прокуратуру
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });