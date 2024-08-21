Президент Молдавии ждет поддержки Германии на пути республики в ЕС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев рассчитывает на поддержку Германии на своем пути в Европейский союз. Она сказала об этом на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который находится с визитом в Кишиневе.

"Процесс вступления в Евросоюз необходим для обеспечения демократического будущего Молдавии, - сказала Санду. - Молдавия слишком долго опаздывала с вступлением в европейскую семью, но сейчас мы предпринимаем решительные шаги в процессе присоединения, и при поддержке наших европейских партнеров, в том числе Германии, мы уверены, что добьемся успеха".

Она заявила и о необходимости дальнейшего развития двусторонних отношений.

"Германия всегда была надежным партнером Молдавии, что мы высоко ценим. ФРГ является пятым по объемам торговым партнером нашей страны и седьмым по величине инвестором, способствуя созданию тысяч рабочих мест благодаря компаниям с немецким капиталом, действующим в республике", - отметила Санду.

"Молдаване хотят перемен к лучшему в своей стране. Они выбрали путь развития и демократизации. Мы рассчитываем на поддержку Германии в этом процессе", - заключила она.

Шольц пообещал, что "Берлин будет поддерживать Молдавию всеми силами".

"Германия продолжит поддержку Молдавии на пути в Евросоюз, в том числе на уровне Европейского Совета. Наши отношения тесны и основаны на взаимном доверии", - сказал канцлер.

Шольц также отметил значительные успехи Молдавии в процессе реформ, который должен динамично продолжаться. Он приветствовал конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС, сказав, что это "очень важное решение молдавского народа".