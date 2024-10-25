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Литва начала поставки Молдавии военных беспилотников и другого вооружения

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Литва начала поставки ВС Молдавии вооружений, включая БПЛА, противотанковые гранатометы, тепловизоры и т.д., сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Литвы.

Министры обороны двух стран Лауринас Кащюнас и Анатолий Носатый обсудили в Литве вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере обороны, президентских выборов в Молдавии и референдума о членстве Молдавии в Евросоюзе.

"Кащюнас также представил усилия Литвы по укреплению обороны страны и подчеркнул важность начала двустороннего сотрудничества между армиями Литвы и Молдовы. Цель Литвы - перейти от консультаций и обмена опытом к оказанию поддержки молдавской армии", - говорится в сообщении.

"Министерство национальной обороны сформировало пакет поддержки для молдавской армии, в который входят беспилотники, антидроны, тепловизионные прицелы и одноразовые противотанковые гранатометы. Часть поддержки уже дошла до молдавской армии, остальная часть будет передана в ближайшее время", - добавили там.

В течение 2026-2028 году Литва планирует выделение Молдавии следующего пакета военной помощи, в размере порядка 2 млн евро.

"Решимость Молдовы добиваться членства в ЕС и проводить необратимые реформы во всех сферах, включая оборону, является для нас важной основой для планирования поддержки армии этой страны. Сильная, процветающая и демократическая Молдова отвечает нашим интересам безопасности, поэтому мы также стремимся заручиться совместной поддержкой молдавской армии со стороны стран Северной Европы и Балтии", - сказал Кащюнас.

Евросоюз Литва Молдавия Анатолий Носатый Лауринас Кащюнас Минобороны
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