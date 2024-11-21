В Минфине повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" объяснили ее монопольным положением

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" до 40% связано с монопольным положением компании, заявил в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Если это регулируемый вид деятельности, и это, по большому счету, монополия на рынке. Соответственно, в отношении такого вида деятельности предусматривается повышенная ставка налога на прибыль организаций, в силу, по большому счету, монопольного положения компании, единственной группы компаний, которая осуществляет транспортировку нефти и нефтепродуктов", - сказал Сазанов.

В настоящее время налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.