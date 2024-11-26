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ФАС заявила, что изменение подходов к установке тарифов на услуги "Транснефти" не ведется

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Тарифы на услуги "Транснефти" устанавливаются в рамках российского законодательства, изменение подходов не ведется. Такой комментарий Федеральной антимонопольной службы приводит пресс-служба ведомства.

"Действующая система установления тарифов на услуги ПАО "Транснефть" осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Работа по изменению существующих подходов не ведется", - говорится в сообщении.

Ранее "Транснефть" предупредила о том, что из-за роста налоговой нагрузки рискует к 2026 году столкнуться с дефицитом денежных средств и приостановить реализацию крупных инвестиционных проектов. В качестве поддерживающей меры компания предложила изменить индексацию тарифов на ее услуги, отстающую от инфляции.

Госдума 26 ноября приняла поправку в Налоговый кодекс, которая предусматривает повышение налога на прибыль для "Транснефти" до 40% на 6 лет по 2030 год.

Согласно распоряжению правительства, ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет (2021-2030 гг. ) устанавливается по принципу "инфляция минус 0,1%". В соответствии с этим ФАС подготовила проект распоряжения о повышении тарифов на услуги "Транснефти" в 2025 года на 5,8%.

Транснефть ФАС
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