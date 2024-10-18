Минфин обсуждает возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минфин обсуждает с ведомствами возможное изменение расчета котировки нефти Urals для налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее он сказал, что для исчисления налогов больше не будут использоваться котировки "Brent минус дисконт", а также индекс СПбМТСБ, останется только котировка "Urals FOB + $2 за баррель (расчетная стоимость транспортировки нефти из российских до европейских портов, куда с 2023 года она не поступает из-за санкций)".

В то же время нефтяные компании предлагают отказаться от этих искусственных расчетов, поскольку рынки для российской нефти изменились.

"Пока мы обсуждаем, главное, чтобы был нулевой эффект для доходов бюджета, пока решения нет, поэтому пока котировка FOB+2", - сказал Сазанов.

"Но этот вопрос обсуждается, ищем решение. Ждем предложения от Минэнерго", - добавил он.

Новость дополняется