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Volkswagen и SAIC продали завод в Синьцзян-Уйгурском районе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Германский Volkswagen и китайская SAIC Motor продали один из заводов совместного предприятия в КНР компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Center, сообщает MarketWatch.

Площадка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе продана "по экономическим причинам", заявил Volkswagen. Финансовые параметры сделки не раскрываются.

Financial Times в 2024 году сообщала, что германская компания ввела инвесторов в заблуждение относительно проверки заявлений об использовании принудительного труда на этом заводе. Volkswagen провел проверку в 2023 году под давлением со стороны инвесторов, германских и американских властей. По ее итогам компания заявила, что доказательств нарушения прав человека не выявлено.

SAIC долго отказывалась продавать площадку, несмотря на просьбы Volkswagen, пишет FT.

Завод в Синьцзян-Уйгурском автономном районе был построен в 2013 году, однако не выпускал автомобилей с пандемии. Вместо этого там проводится техническое обслуживание порядка 10 тысяч машин в год.

Изначально площадка была рассчитана на производство 50 тысяч автомобилей в год.

Продав ее, Volkswagen и SAIC Motor продлили действие соглашения о совместном предприятии до 2040 года.

Volkswagen SAIC Синьцзян-Уйгурский район Китай Германия
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