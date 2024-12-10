Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

VW возобновят переговоры с лидерами профсоюза IG Metall 16 декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Представители Volkswagen (VW) возобновят диалог с лидерами профсоюза IG Metall 16 декабря, пишет The Wall Street Journal.

ЭкономикаРаботники VW готовы отказаться от повышения зарплат в обмен на сохранение заводовЧитать подробнее

Раунд переговоров 9 декабря завершился безрезультатно. Обе стороны отметили, что дискуссия была конструктивной, однако необходимы дальнейшие переговоры для продвижения вперед. Представитель VW Арне Майсвинкель заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, стороны "существенно расходятся во мнениях" относительно возможных решений.

Профсоюз IG Metall, представляющий интересы большинства работников в VW в ФРГ, выступает против мер сокращения расходов, к которым автопроизводитель вынужден прибегать в условиях ослабления рынка электромобилей и ужесточения конкуренции.

VW настаивает на необходимости 10%-го снижения зарплат и отмены бонусов, а также на сокращении производственных мощностей. Лидеры профсоюза выступают против закрытия предприятий, уменьшения зарплат и массовых увольнений.

По данным профсоюза, порядка 100 тысяч рабочих приняли участие в предупредительных забастовках, начавшихся 2 декабря. Профсоюз угрожает усилить забастовки в начале 2025 года, если продвижения в переговорах не будет.

В общей сложности VW управляет 10 предприятиями в Германии, где работает порядка 300 тысяч человек.

VW Volkswagen Германия Арне Майсвинкель IG Metall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Бюджет РФ

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре вырос до 2,5 трлн рублей

Продажи топлива на СПбМТСБ в 2024 году вырастут на 16%

Нефть Brent подешевела до $71,78 за баррель

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Порог уголовной ответственности за манипулирование рынком могут поднять до 100 млн руб.

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5534 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });