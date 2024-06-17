ВТБ сообщил, что мошенники стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Новая схема телефонного мошенничества базируется на возможной просрочке по ипотечному кредиту, рассказали в пресс-службе ВТБ.

"В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. С этой информацией они могут получить доступ в личный кабинет "Госуслуг" и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов", - рассказали в ВТБ о новой схеме мошенничества.

В новой схеме мошенники звонят гражданину на мобильный телефон и от лица сотрудника банка сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается.

При этом мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения, который просят озвучить.

"Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.