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ВТБ ждет сокращения выдач розничных кредитов в 2025 году почти на треть

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Выдачи розничных кредитов в России в 2025 году сократятся почти на треть, до 9,5 трлн рублей, заявил через пресс-службу зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Ускорение "охлаждения" рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся экстравысокие ставки, серьезное ужесточение риск-политики Банка России (действие макропруденциальных надбавок и макропруденциальных лимитов), а также уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки, отмечает ВТБ. В последний раз выдачи банковских кредитов были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года.

"В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы - сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора, скорее, "репетицией" сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам - не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом", - отметил Горшков.

Объем залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование: продажи ипотеки могут составить около 4 трлн рублей против 5 трлн в уходящем году, продажи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 года (порядка 2,1 - 2,3 трлн рублей), продажи кредитов наличными вряд ли превысят 3,2 трлн рублей, сократившись на 46%.

Существенно замедлятся в следующем году и темпы прироста кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырастет на 14% - до 40 трлн рублей, то в 2025 году - не более чем на 5%, до 41-42 трлн.

ВТБ Георгий Горшков Банк России
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