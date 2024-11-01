Дисконты Urals в октябре спустя три месяца снова сформировались в КНР

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в октябре находились в диапазоне $62,5-63 за баррель по сравнению с $61,5-61,75 за баррель по итогам сентября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях чуть выше сентября - $12,55-13,1 за баррель против $12,5-12,8 за баррель месяцем ранее, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона выросла чуть более чем на $1,3 за баррель - с $74,26 в сентябре до $75,58 за баррель по итогам октября.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в октябре вырос на $0,34 за баррель - с $12,78 до $13,12 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в октябре выросла почти на $1 за баррель: с $61,48/барр. в сентябре до $62,46 в прошедшем месяце.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в октябре увеличились всего на $0,04 за баррель и составили $12,55/барр., при этом цена выросла с $61,75 до $63,03 за баррель. Дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в октябре символически сократились на $0,01 и составили $12,6/барр при росте котировки с $61,65 до почти $63 за баррель.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в октябре выросла до $71,55 за баррель по сравнению с $70,15 за баррель в сентябре, а дисконт к NSD снизился на символические $0,08, до $4 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - выросла до $71,01 против $68,34 в сентябре, а дисконт сократился почти на $1 за баррель, составив $2,55 в октябре против $3,5/барр. в сентябре.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, в октябре нефть Urals в китайской провинции Shandong оценивалась в $73,73/барр. по сравнению с $72,28/барр. в сентябре. В прошлом месяце к данной котировке впервые спустя три месяца снова сформировался небольшой дисконт к ICE Brent в размере $0,62 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух -"Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

По расчетам "Интерфакса", в октябре для расчета НДПИ будет взята цена $64,72 за баррель. По опубликованным Минэкономразвития данным, средний уровень цены нефти Urals за сентябрь 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти составил $63,57/барр., в августе - $74,01/барр., в июле - 72,01/барр., в июне - $69,58/барр. Это совпало с расчетами "Интерфакса".