Дисконты нефти Urals в ноябре почти не меняются к октябрю

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в первой половине ноября находятся в диапазоне $60,8-61,8 за баррель по сравнению с $62,5-63 за баррель по итогам октября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $12,5-13,5 против $12,6-13,1 за баррель в октябре, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине ноября чуть снижается к октябрю - с $75,6 до $74,3 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в ноябре растет на $0,4 за баррель - с $13,1 до $13,5 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в ноябре снизилась до $60,8/барр. по сравнению с $62,5 в октябре.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону за первые 14 дней ноября остались почти на том же уровне - $12,5/барр. против $12,55 за барр. в октябре, при этом цена упала с $63 до $61,8 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk оказались точно такими же - $12,5 при котировке в $61,8 за баррель (в октябре $12,6 за баррель при котировке в $62,99 за баррель).

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в ноябре снижается до $70,4 за баррель по сравнению с $71,6 за баррель в октябре, а дисконт к NSD чуть сузился - с $4,03 до $3,9 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - снизилась в первой половине месяца до $70,5 против $71 в октябре, а дисконт сузился с $2,5 за баррель до $2,2 за барр.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - нефть из РФ стала направляться в Индию и Китай, а не Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals с поставкой в Китай. Так, в первой половине ноября Urals в китайской провинции Shandong продавалась по $72,5/барр. по сравнению с $73,7/барр. в октябре. Здесь дисконт к ICE Brent чуть увеличивается - с $0,62 до $0,8 за баррель.