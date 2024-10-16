Дисконты Urals в октябре на западе чуть растут, на востоке снижаются

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в первой половине октября находятся в диапазоне $64,3-65,1 за баррель по сравнению с $61,5-61,8 за баррель по итогам сентября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях чуть выше - $12,6-13,3 против $12,5-12,8 за баррель в сентябре, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс". В октябре 2023 года дисконты находились примерно на том же уровне - $12,2-13,7 за баррель.

Стоимость Североморского эталона в первой половине октября выросла на $3,4 за баррель - с $74,26 в сентябре до $77,7 за баррель.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в октябре растет на $0,6 за баррель - с $12,8 до $13,4 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в октябре подросла до $64,3/барр. по сравнению с $61,5 в сентябре (рост на $2,9 за баррель).

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону за первые 15 дней октября подросли на $0,1 за баррель - до $12,6/барр., при этом цена выросла с $61,8 до $65,1 за баррель (на $3,3 за баррель). Дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk продемонстрировали такую же динамику роста - до $12,7, котировка выросла с $61,7 до почти $65 за баррель.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в октябре растет до $73,7 за баррель по сравнению с $70,1 за баррель в сентябре, а дисконт к NSD чуть сузился - с $4,1 до $4 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - выросла в первой половине месяца до $72,1 против $68,3 в сентябре, а дисконт сузился на $0,5 за баррель - до $3 за барр.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, в первой половине октября нефть Urals в китайской провинции Shandong продавалась по $76,7/барр. по сравнению с $72,3/барр. в сентябре. При этом, если в июне российская Urals торговалась с дисконтом к ICE Brent в $1,79/барр., в июле дисконт стал нулевым, в августе сформировалась премия в $0,1 за баррель, в сентябре и октябре фиксируется нулевой дисконт.