ФАС и ЦБ разрешили ВТБ выкупить долю "Почты России" в Почта банке

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ получил одобрение Банка России и Федеральной антимонопольной службы на выкуп доли "Почты России" в Почта банке, рассказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы получили одобрение от ФАС и одобрение от Центрального банка на сделку по выкупу акций Почта банка, принадлежащих "Почте России". (...) Напомню, что сделка будет происходить в нетрадиционном виде, то есть выкупать акции "Почты России", второго акционера, будет сам Почта банк. Сделка планируется в рамках процедуры уменьшения капитала (...) и будет проходить с точки зрения расчетов с 19 по 23 декабря. Там тоже никаких препятствий нет для того, чтобы таким нестандартным способом группа ВТБ стала единственным акционером", - заявил он.

ВТБ еще ждет от ФАС разрешение заключить соглашение о сотрудничестве с "Почтой России" (такое соглашение действовало между Почта банком и "Почтой России").

Внеочередное собрание акционеров Почта банка 29 октября приняло решение об уменьшении уставного капитала с 860,4 млн рублей до 430,2 млн рублей путем приобретения банком и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В капитале Почта банка у ВТБ и "Почты России" равные доли (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

Летом этого года стало известно, что ВТБ планирует консолидировать 100% акций Почта банка, выкупив долю "Почты России". ВТБ рассчитывал в октябре-ноябре получить разрешения от контролирующих органов на выкуп доли и закрыть сделку до конца 2024 года. Присоединение Почта банка к ВТБ запланировано на январь 2026 года.

Независимый оценщик оценил Почта банк для сделки в 72 млрд рублей, а долю "Почты России" - в 36 млрд рублей.

Региональная сеть Почта банка насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Активная клиентская база Почта банка насчитывает 8,6 млн человек.