ВТБ ждет замедление роста рынка сбережений физлиц в 2025 году до более 21%

Объем наличных "под подушкой" у россиян сейчас сократился до исторического минимума

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует замедление роста рынка сбережений населения в 2025 году до более 21% с рекордных 26% в 2024 году, сообщил через пресс-службу зампред правления банка Георгий Горшков.

По прогнозам ВТБ, рынок розничных пассивов в России за 2024 год увеличится на 26% и достигнет 56,4 трлн рублей. ВТБ нарастит объем вложений розничных клиентов в 1,5 раза, до 10,3 трлн рублей, из них только в рублях - 9,6 трлн.

"В 2025 году рынок сбережений в России продолжит активный рост. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам. Выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но такое окно возможностей не будет длиться долго, поэтому сейчас - оптимальное время, чтобы зафиксировать максимальные ставки на длительный срок", - заявил Горшков.

По словам Горшкова, беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял и на структуру накоплений населения: объем наличных "под подушкой" у россиян сократился до исторического минимума. Сейчас физлица хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте.

"Это исторический минимум за последние 6 лет, и до конца года он может снизиться еще на пару процентных пунктов. По нашему прогнозу, порядка 350 млрд наличных рублей "перетечет" на счета банков в этом году", - отметил Горшков.

В 2024 году россияне стали активнее избавляться от наличной иностранной валюты. Если в прошлом году ее портфель в наличной форме уменьшился всего на $500 млн, то в этом году ожидается снижение сразу на $3,2-3,5 млрд, ожидают в ВТБ. Ключевой фактор такого тренда - рост ставок по рублевым вкладам.