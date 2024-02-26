ВТБ к концу 2026 года планирует удвоить объем сбережений физлиц

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ к концу 2026 года планирует увеличить объем рублевых сбережений розничных клиентов в два раза - с 6,2 трлн рублей до более чем 11 трлн рублей, сообщил через пресс-службу зампред правления банка Георгий Горшков.

По оценке банка, в ближайшие три года рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более чем на треть. Сам ВТБ намерен развиваться быстрее других игроков и нарастить этот показатель к концу 2026 года примерно вдвое, в результате чего доля ВТБ на рынке рублевых сбережений физлиц превысит 21%. Драйверами роста, в первую очередь, станут рублевые средства до востребования, объем которых на счетах клиентов вырастет в два раза к уровню 2023 года.

ВТБ прогнозирует, что число его клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет на 70% - до 25 млн человек.

Банк ранее заявлял, что в рамках новой стратегии планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Число отделений ВТБ вырастет на 40% (до 1,8 тысячи точек), а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысячи населенных пунктов.

Кроме того, банк сообщил, что во втором квартале 2024 года перезапустит программу лояльности, практически удвоив инвестиции в удержание и привлечение клиентов (размер инвестиций не раскрывается). Сегодня к программе подключены 15 млн клиентов, а к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка - 35 млн человек. Перезапуск программы лояльности позволит к концу 2026 года почти втрое повысить транзакционную активность клиентов.

В планах ВТБ также к 2026 году увеличить количество зарплатных клиентов на обслуживании как минимум на 40% - с сегодняшних 8 млн до 11 млн человек. По итогам 2023 года число зарплатных клиентов ВТБ достигло 8 млн человек, которые работают в 100 тыс. компаний страны (рост за год - на 10%). Сумма зарплатных начислений сотрудникам компаний-партнеров только в минувшем году превысила 5,4 трлн рублей.