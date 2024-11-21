Минфин планирует получить более 100 млрд рублей в бюджет РФ от приватизации в 2024 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ в 2024 году могут превысить 100 млрд рублей, аналогичные объемы ожидаются и в 2025 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы в этом году уже сейчас осуществили приватизацию на сумму около 90 млрд, не 50, а 90 млрд, и рассчитываем на увеличение этой суммы до конца текущего года. Считаем, что более 100 млрд рублей мы сможем получить ресурсов от приватизации. Но еще раз повторюсь, это задача не только фискальная, но и задача большего частного сектора в экономике нашей страны, она не менее важна, чем деньги для бюджета. Хотя для Минфина это, конечно, тоже хороший источник", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"По следующему году мы рассчитываем примерно в таких же объемах, около 100 миллиардов, привлечь средств от продажи федерального имущества", - отметил министр.