Владелец Nikoliers ждет сокращения ввода жилья в России в ближайшие два-три года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В России в ближайшие несколько лет объемы ввода жилья будут падать в ближайшие несколько лет, заявил на итоговой на пресс-конференции управляющий партнер, владелец Nikoliers Николай Казанский.

"Этот год мы ожидаем (объем ввода жилья - ИФ) 113 млн кв.м. (...) В ближайшие два три года у нас будет инерционность, и объемы ввода будут падать", - прогнозирует он.

Однако, по его словам, с учетом того, что рынок имеет примерно трехлетний цикл, начиная с 2028 года ожидается возобновление роста объемов ввода. Он продлится до 2036 года.

"Мы практически подошли вплотную к тем 120 млн кв.м", - дополнил Казанский, говоря о задаче ежегодно вводить 120 млн кв.м жилья к 2030 году, которую поставил президент Владимир Путин.

При снижении ключевой ставки часть средств может перейти "в бетон", предупредил эксперт. Потенциально с 2027 года на покупку недвижимости может быть направлено до 22 трлн рублей. Снижение ключевой ставки, накопленные на депозитах средства и реализация отложенного спроса с 2027 года могут помочь выйти на новый рекордный уровень по вводу жилья с 2030 года.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что с учетом ограничений по ипотеке будет определенное замедление по темпам ввода жилья. По его оценке, в этом году в стране введут около 103-105 млн кв.м жилья.

В 2023 году были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 438,5 тысячи кв.м жилья после 102,7 млн кв.м (предыдущий рекорд) в 2022 году.