Группа ЛСР в 2024 году сократила продажи на 25%, до 163 млрд рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в 2024 году снизило продажи на 24,5% - до 163 млрд рублей, сообщила компания.

В общей сложности группа реализовала 664 тысячи кв. метров недвижимости (снижение на 39,5%). Доля контрактов с участием ипотечных средств равнялась 69%.

В Петербурге в 2024 году продажи группы в денежном выражении составили 52 млрд рублей (снижение на 54%), в натуральном - 265 тысяч кв. метров (снижение на 60,3%). В Москве компания заключила контракты на продажу 322 тысячи кв. метров недвижимости (рост на 11%) общей стоимостью 102 млрд рублей (рост на 16%). В Екатеринбурге продажи упали на 40% - до 9 млрд рублей, было реализовано 77 тысяч кв. метров (снижение на 45%).

По итогам IV квартала продажи в денежном выражении составили 48 млрд рублей (снижение на 32,4%), в натуральном - 177 тысяч кв. метров (снижение на 45,4%).

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.