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"СИБУР" ожидает роста выручки и сохранения EBITDA по итогам 2024 года

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" по итогам 2024 года ожидает роста выручки, сохранения показателя EBITDA на уровне прошлого года, сообщил гендиректор компании Михаил Карисалов в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, котировки на продукцию компании находятся на одном из самых низких уровней за последние годы, но для нефтегазохимии характерна цикличность, и сейчас одна из таких низких фаз - несмотря на это компания ожидает роста выручки.

"В целом в этом году существенной динамики в финансовых показателях не ждем, так как наши крупные инвестиционные проекты, которые дадут заметный эффект, еще достраиваются", - сказал глава "СИБУРа".

Он заметил, что долг компании на сегодняшний день ниже средних показателей последних пяти лет. "Коэффициент долга к EBITDA у нас 1,5х и останется примерно на этом уровне по итогам года. При этом с точки зрения даже нашей крайне консервативной, как мне иногда кажется, финансовой политики и международных бенчмарков, показатель в 2,5-3,5х был бы абсолютно нормальным для компании в активном инвестиционном цикле. А мы сейчас реализуем параллельно три очень крупных проекта - АГХК, ДГП-2 и ЭП-600 с деривативами этилена. Эти проекты в значительной степени проинвестированы, существенного влияния на размер чистого долга они не окажут", - сообщил Карисалов.

По его словам, высокая ключевая ставка ЦБ будет иметь отсроченные эффекты на экономическую активность и может привести к замедлению роста спроса на некоторые виды продукции компании. "Но мы верим в фундаментальный потенциал рынка", - подчеркнул глава компании, заметив, что стоимость финансирования совершенно точно не является триггером для пересмотра инвестиционной программы "СИБУРа".

По словам Карисалова, на фоне введения санкций "СИБУР" заместил около 90% запчастей для ключевого технологического оборудования импортного производства.

"Частично это поставки и решения, которые мы разработали вместе с конструкторами и машинопроизводителями РФ, частично - из дружественных стран. За прошедшие три года у нас образовалось много новых партнерств с российскими предприятиями. Большим подспорьем стало то, что и сам СИБУР последние 5-7 лет уже делал шаги в этом направлении. Мы проводили лазерное сканирование всех узлов при проведении остановочных ремонтов, переводили конструкторскую документацию в российские решения и реализовали несколько продвинутых проектов по материаловедению", - сказал он.

Глава "СИБУРа" также напомнил, что компания намерена локализовать весь технологический цикл производства катализаторов, в том числе на планируемой катализаторной фабрике в Казани.

Карисалов сообщил также, что благодаря взаимодействию с клиентами по разработке новых материалов потенциал роста потребления полимеров составляет около 1,5 млн т по уже выведенным на рынок разработкам или на продвинутой стадии внедрения. "А с учетом бизнес-идей на более ранних стадиях проработки, которых более 530, потенциал потребления составляет примерно 3,4 млн тонн в год", - добавил он.

Карисалов также прокомментировал выкуп "СИБУРом" 1,3% акций у акционеров, не согласных с крупной сделкой. "В первой половине этого года мы работали над итоговой структурой финансирования АГХК. Сейчас она сформирована. Но с точки зрения корпоративных процедур, это существенная сделка, которая требовала согласования акционеров. Ряд из них увидел в этом техническую возможность монетизировать свои акции - речь о крайне незначительных пакетах - компания их выкупила", - пояснил он.

"Что касается структуры акционеров - мы раскрывали ее в публичных источниках в 2021 году по итогам сделки между СИБУР и ТАИФ. Корпоративные процедуры, о которых спрашиваете, принципиально этой структуры не изменили. Вышедшие из состава акционеров компании люди никак не вовлечены в деятельность СИБУРа", - подчеркнул Карисалов.

По его словам, компания намерена поступить в казначейским пакетом "в рамках действующей регуляторики".

СИБУР
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