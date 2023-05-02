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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

"СИБУР" продал "ТАИФу" энергокомпанию ТГК-16, купленную у татарстанской группы в 2021 году

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "СИБУР" продал татарстанской группе "ТАИФ" энергокомпанию АО "ТГК-16", которую он приобрел в октябре 2021 года в рамках сделки по покупке нефтегазохимических активов "ТАИФа", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деталями сделки.

"СИБУР" и "ТАИФ" закрыли сделку по продаже предприятия "ТГК-16" в собственность группы "ТАИФ"", - подтвердили агентству в пресс-службе "СИБУРа".

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ТАИФ СИБУР
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