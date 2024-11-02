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"СИБУР" выкупил 1,3% своих акций у акционеров, не согласных с анонсированной в июле сделкой

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "СИБУР Холдинг" приобрело 1,3% своих акций у акционеров, проголосовавших против или не принявших участие в голосовании по анонсированной в июле крупной сделке, следует из сообщения компании.

"СИБУР" отмечает, что акции приобретены по требованию владельцев ценных бумаг согласно статьям 75 и 76 закона "Об акционерных обществах". Соответствующее право возникает у акционеров, например, при принятии решения о крупной сделке.

Экономика"СИБУР" созвал внеочередное собрание акционеров для голосования за крупную сделкуЧитать подробнее

Как сообщалось, в июле "СИБУР Холдинг" объявил о созыве 12 августа внеочередного собрания акционеров в заочной форме для одобрения взаимосвязанных сделок, являющихся для компании крупной сделкой. Детали сделки и решения акционеров по ней не раскрывались.

Тогда же сообщалось, что акционеры, которые не будут голосовать или проголосуют против, вправе требовать выкупа всех или части своих бумаг по цене 783,81 рубля. Количество приобретенных голосующих акций - 33 млн 377 тыс. 554. Таким образом, компания заплатила за этот пакет акций порядка 26,16 млрд рублей.

Уставный капитал "СИБУРа" поделен на 2 562 916 589 акций. По последним раскрытым данным, акционерами "СИБУРа" являются Леонид Михельсон (31%), Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), "СОГАЗ" (10,625%), акционеры "ТАИФа" - 15%, действующий и бывший топ-менеджмент "СИБУРа" - 12,325%.

СИБУР СИБУР Холдинг
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