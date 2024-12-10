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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Строительство оптоволоконных линий планируется финансировать из средств операторов связи

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Строительство магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) планируется финансировать из средств резерва универсального обслуживания, формируемого за счет отчислений телеком-операторов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в комитете Совета Федерации по экономической политике.

Операторы связи отчисляют в резерв универсального обслуживания по 1,2% от выручки. Из этих средств ПАО "Ростелеком" реализует проект устранения цифрового неравенства (УЦН), который предусматривает организацию доступа в интернет в поселениях, где проживает 100-500 человек, а также установку в таких поселениях базовых станций LTE.

По словам Шадаева, планируется внести поправки в закон "О связи", чтобы расширить сферу расходования этих средств на строительство магистральных ВОЛС.

"У нас в рамках нацпроекта ("Экономика данных" - ИФ) на строительство магистральных ВОЛС деньги не предусмотрены. Но у нас есть отдельный механизм, который называется резерв универсального обслуживания. Сейчас мы внесли законопроект вместе с депутатами, который предусматривает возможность из этого резерва финансировать не только подключение (к интернету - ИФ) малочисленных населенных пунктов, но и строительство больших магистральных ВОЛС за счет этого резерва без софинансирования со стороны субъектов", - сказал министр.

"Мы специально вносим изменения в закон "О связи" для того, чтобы можно было деньги резерва универсального обслуживания тратить на строительство ВОЛС", - добавил он.

Ростелеком Минцифры Максут Шадаев LTE
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