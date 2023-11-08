Власти РФ нашли средства на программу устранения цифрового неравенства в 2024 г.

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство изыскало дополнительные средства на продолжение финансирования в 2024 году программы подключения к интернету малонаселенных пунктов в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Правительство в рамках подготовки поправок ко II чтению (проекта бюджета - ИФ) по предложению депутатов, в том числе, изыскало возможность профинансировать продолжение программы подключения малочисленных населенных пунктов и создание там инфраструктуры LTE для доступа (в интернет - ИФ)", - сказал Шадаев в среду журналистам.

По словам министра, финансирование предполагается "в пределах тех параметров, которые операторы собирают, минус общая оптимизация". Таким образом, правительство, по его словам, "обеспечило восстановление расходов на подключение малочисленных населенных пунктов".

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы по IT настаивает на возвращении в проект бюджета на 2024 год 9,871 млрд рублей секвестированных средств по программе финансовой поддержки на оказание универсальных услуг связи. Заключение комитета на проект федерального бюджета на 2024-2026 гг. (№448554-8) было опубликовано в электронной базе данных парламента 11 октября.

Комитет напомнил, что в прошлом году при утверждении бюджета РФ ассигнования на финансовое обеспечение данной программы предполагались на уровне 15 млрд руб. в 2023 году. Однако в предлагаемом Минфином бюджете на 2024 год объем снижен почти в три раза, до 5,645 млрд рублей. "Вместе с тем, на финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в 2024 г. необходимы средства резерва универсального обслуживания в полном объеме в размере 15 млрд 517 тыс. рублей", - говорится в заключении комитета.

В минимальный набор услуг связи, который, согласно закону "О связи", должен быть доступен максимально возможному количеству граждан, входят: услуги телефонной связи, оказываемые с использованием средств коллективного доступа – таксофонов, многофункциональных устройств; услуги по передаче данных и доступу в интернет с использованием точек доступа; услуги мобильной связи, оказываемые с использованием точек доступа.

Резерв универсального обслуживания формируется за счет отчислений всеми операторами связи страны по 1,2% выручки. Из этих средств ПАО "Ростелеком" реализует проект устранения цифрового неравенства (УЦН), который предусматривает организацию доступа в интернет в поселениях, где проживает 100-500 человек, а также установку в таких поселениях базовых станций LTE. По закону "О связи" средства из этого резерва могут направляться только на указанные выше цели, однако Минфин уже не первый год пытается перераспределить часть средств из этого фонда на другие цели.