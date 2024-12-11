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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

ГД увеличила отчисления в резерв универсального обслуживания связи до 2% от выручки

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон об увеличении ставки отчислений операторов сетей связи общего пользования с 1,2% до 2% от выручки, кроме того, расширяется перечень объектов для финансирования из резерва. За счет средств операторов профинансируют строительство оптоволоконных линий и улучшение материально-технической базы для внедрения новых технологий.

Поправки были внесены в закон "О связи", нововведения вступят в силу с 1 января 2025 г.

Согласно действующему законодательству, ставка обязательного отчисления (неналогового платежа) оператора сети связи общего пользования составляет 1,2%. Средства направляются на оказание универсальных услуг связи, а также создания и функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров. В новой редакции закона ставка увеличивается до 2%, а средства также предлагается направлять на организацию волоконно-оптических линий связи до населенных пунктов, перечень которых определяется правительством РФ, и на содействие разработке, развитию и внедрению перспективных технологий, в том числе содержания и развития материально-технической базы, необходимой для достижения указанной цели.

Резерв универсального обслуживания (или фонд универсальной услуги связи, УУС) формируется за счет отчислений российскими телеком-операторами части выручки, за вычетом доходов от присоединения и пропуска трафика. Ежегодно объем этого фонда составлял порядка 15 млрд рублей. До сих пор средства этого фонда направлялись на реализацию проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), который предусматривает организацию доступа в интернет в поселениях, где проживает 100-500 человек, а также установку в таких поселениях базовых станций LTE. Принятый закон также повышает верхнюю планку по количеству жителей в населенных пунктах до 1000 человек.

Закон (№ 600974-8) направлен в Совет Федерации.

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