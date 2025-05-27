Совет директоров РЖД обсудит изменение основных условий генподряда ВСМ Москва-Петербург

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" 2 июня рассмотрит вопрос об изменении основных условий договора генерального подряда на строительство инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, сообщила компания.

РЖД и компания-концессионер ООО "ВСМ Две столицы" заключили договор генподряда на строительство основного концессионного участка ВСМ Москва-Петербург в декабре 2024 года. Основной концессионный участок ВСМ включает работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.

Также РЖД в рамках собственной инвестпрограммы ведут работы на участке от Ленинградского вокзала Москвы до остановочного пункта Алабушево по строительству дополнительных пятого и шестого главных путей, по которым поедут высокоскоростные поезда.

Протяженность ВСМ Москва - Петербург составит 679 км. С ее запуском время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск ветки предполагается в 2028 года. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн рублей.